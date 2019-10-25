Мясокомбинат из Екатеринбурга планирует выйти на рынки Перми и Тюмени

Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и партнер» (Екатеринбург) ведет переговоры о выходе на рынки Тюменской области и Пермского края. Об этом рассказала заместитель директора по качеству предприятия Наталья Карташова.

По ее словам, за счет выхода в новые регионы предприятие намерено нарастить объемы производства на 10-15%. Сейчас его мощности составляют до 100 т в сутки, но полностью они не задействованы. Госпожа Карташова сказала, что точные сроки выхода на новые рынки пока неизвестны.

Комбинат был создан Александром Черкашиным и Анатолием Рявкиным 26 лет назад. Финансовые показатели компании не раскрываются. Среди ассортимента — различные виды колбас, сосисок, полуфабрикатов, пельменей.

Дарья Соколова