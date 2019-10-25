УФАС проверяет цены на парковку в аэропорту Воронежа

Воронежское УФАС России возбудило дело по признакам установления монопольно высокой цены на парковку в воронежском аэропорту имени Петра I, следует из сообщения ведомства. Так УФАС отреагировало на обращения граждан. Парковочным пространством управляет ООО «Паркинг-Авиа».

Сейчас стоимость парковки в аэропорту составляет 250 руб. с 15-й по 60-ю минуту, 200 руб. — каждый последующий час. «ООО “Паркинг-Авиа” занимает доминирующее положение на рынке услуг по парковке автомобилей на территории международного аэропорта имени Петра I. В ходе разбирательства было установлено, что ООО “Паркинг-Авиа” включило в структуру цены на указанную услугу экономически необоснованные затраты»,— следует из сообщения ведомства.

Владимир Зоркий