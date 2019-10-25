Краснодарский оператор связи увеличил выручку на 0,5 млрд рублей

За девять месяцев 2019 года ООО «Дени колл» (владеет брендом Danycom) получил выручку в размере 5,15 млрд руб., что на 0,47 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль за это же время составила 186 млн руб., за девять месяцев 2018 года — 86 млн руб., информация об этом размещена на ресурсе «Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, общество образовано в 2013 году, головной офис компании находится в Краснодаре. Свою деятельность она начала с создания платформы, которая позволяет обрабатывать и рассылать SMS-сообщения. В 2016 году общество получило лицензию виртуального мобильного оператора. С 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. Сейчас оператор присутствует в 53 регионах России. Компания планирует запустить локальные MVNO-проекты в Эстонии, Польше, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Финляндии, Чехии.

Андрей Ульченко