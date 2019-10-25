«Золотое яблоко» откроет магазины нового формата

Сеть «Золотое яблоко» откроет Applebox — магазин нового формата, сообщает газета «Ведомости». Первый магазин планируется открыть в кинотеатре «Ангара» около станции метро «Варшавская».

Представитель «Золотого яблока» сообщил, что планируется открытие семи магазинов нового формата в спальных районах Москвы. Все они будут открыты в кинотеатрах — девелопер ADG Group, которому принадлежит «Ангара», в 2014 году купил 39 советских кинотеатров. Applebox могут, в частности, открыть в кинотеатрах «Орбита», «Будапешт», «София», «Витязь», «Байконур» и «Киргизия». Площадь новых магазинов будет в три-пять раз меньше, чем у действующих — 300–500 кв. м. В Applebox будут представлены товары в сегментах люкс и массмаркет, а также азиатская и органическая косметика.

Напомним, почти все крупнейшие розничные сети запустили постоянные программы лояльности. Например, в сети «Золотое яблоко» скидки по бонусным картам доходят до 10%, а при накопленной сумме покупок в 15 тыс. руб. скидка увеличивается до 25%. Для сетей карты лояльности выгоднее, чем периодические скидки на товары, а клиент в любом случае может получить выгоды.

О том, какие еще бонусные программы работают в ритейле — в приложении к “Ъ” «Приучение к лояльности».