В Кургане проводят полную инвентаризацию зеленых насаждений

В Кургане проводится инвентаризация всех зеленых насаждений на территории города. Как сообщает пресс-служба мэрии, в последний раз такую работу выполняли в региональном центре в 2014 году, но тогда охватили только треть города, в основном центральная часть.

Инвентаризацию проводит ООО «Ботанический сад», с которым городские власти заключили муниципальный контракт. Помощь оказывают преподаватели и студенты Курганского госуниверситета. Первичные данные о деревьях собирают семь бригад по два человека в каждой. Уже завершился учет зеленых насаждений в Заозерном районе. На основе собранной информации будет создана база данных – интерактивная карта, куда нанесут все деревья с их характеристиками и состоянием. Для каждого дерева создается паспорт, составляются видео- и фотобанк. Карта будет создана в специальной бесплатной программе – геоинформационной системе открытого типа «Quantum GIS».

По результатам инвентаризации городские власти смогут составлять планы по развитию и улучшению зеленых насаждений и дальнейшим посадкам в Кургане.