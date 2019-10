Белый дом на это не подписывался

Американским федеральным структурам придется отказаться от печатной и электронной подписки на две самые популярные и авторитетные газеты — The New York Times и The Washington Post. Об этом со ссылкой на источники сообщают The Wall Street Journal, AP и AFP. В Белом доме уже аннулировали абонемент на оба издания, обосновав свое решение необходимостью сокращения расходов. Впрочем, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял именно эти две газеты в предвзятом отношении к его администрации.

По данным СМИ, Белый дом уже отказался от подписки на две главные газеты страны. Вскоре указание не продлевать абонементы на них будет разослано и в другие государственные структуры. Представитель Белого дома Стефани Гришэм заявила журналистам, что эта мера позволит сэкономить «сотни тысяч долларов налогоплательщиков».

Между тем цитируемые западными СМИ эксперты полагают, что дело не в экономии, а в конфликте президента США Дональда Трампа с обоими изданиями. Отказ от подписки призван ухудшить их финансовое положение и ослабить их влияние на мнение государственных служащих.

Ранее Дональд Трамп не раз критически высказывался о публикациях The New York Times и The Washington Post. По его мнению, оба издания крайне предвзято освещают деятельность его администрации.

Глава Белого дома неоднократно упрекал эти газеты в распространении недостоверной информации, непрофессионализме и даже предательстве национальных интересов.

В недавнем интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп назвал их «фальшивками», пообещав «покончить с ними». Позже в Белом доме пояснили, что президент говорил именно об отказе от подписки.

В 2018 году обе газеты получили престижную премию Пулитцера за освещение якобы имевшего место вмешательства российских властей в американские президентские выборы 2016 года и возможные секретные договоренности между будущим президентом США и Москвой. Дональд Трамп тогда призвал Пулитцеровский комитет пересмотреть это решение, сославшись на то, что никакого сговора между его предвыборным штабом и Кремлем не было. И хоть позднее комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера признала, что признаков сговора нет, премию отзывать не стали.

В The New York Times и The Washington Post решение властей аннулировать подписку еще не прокомментировали. Насколько существенным будет удар по их доходам, пока не ясно. В 2018 году у The New York Times было около 3 млн онлайн-подписчиков, а у The Washington Post — около миллиона.

Отметим, что противостояние Дональда Трампа с либеральными СМИ началось еще во время его предвыборной кампании и обострилось после его прихода к власти. Так, в феврале 2017 года на брифинг в Белом доме не пустили представителей изданий, критически освещающих деятельность новой администрации.

Среди попавших в опалу репортеров оказались сотрудники CNN, The New York Times, Politico, Los Angeles Times и ряда других СМИ.

Ассоциация корреспондентов Белого дома тогда заявила пресс-службе главы государства «решительный протест». В ответ Дональд Трамп отказался от участия в торжественном ужине ассоциации — традиции, которую не нарушал ни один президент с 1981 года.

При этом The Washington Post напоминает, что в начале 1960-х годов администрация президента США Джона Кеннеди также отказалась от подписки на The New York Times из-за критического освещения деятельности властей. При следующей администрации абонемент возобновили.

Елена Черненко