«Полюс» оцифровал золотодобычу

На месторождениях компании теперь трудятся дроны и беспилотные самосвалы

Золотодобывающая компания «Полюс» активно внедряет в свои производственные процессы элементы цифровизации и роботизации, что позволяет минимизировать риски при проведении горных работ и оптимизировать как непосредственно добычу руды, так и выплавку металла. Однако еще большего эффекта компания ждет от внедрения IT-технологий в систему управления и обучения персонала, в том числе и за счет облачных сервисов.

Свои наработки в сфере цифровой трансформации компания «Полюс» представила 17–19 октября на форуме Krasnoyarsk Digital Forum, собравшем крупнейшие предприятия Красноярского края, внедряющие IT-технологии. Специалисты из различных отраслей обсудили наиболее успешные кейсы перехода на «цифру» в промышленности, нефтедобыче, металлургии, сельском хозяйстве, строительстве, ретейле, здравоохранении. О том, как цифровизация меняет золотодобычу, рассказал на форуме директор по внедрению интегрированной системы управления «Полюс Красноярск» Евгений Климовских.

По его словам, запуск решений, связанных с роботизацией и беспилотными технологиями, отрабатывается компанией в первую очередь там, где использование техники, работающей без участия человека, позволяет снизить риски для жизни и здоровья сотрудников. Так, в карьере Восточный на Олимпиадинском месторождении на наиболее опасных участках (на нижних горизонтах) теперь используются самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и буровые станки, управляемые дистанционно.

Нашлось на Восточном применение и квадрокоптерам – два дрона летают по карьеру, один из них отслеживает неподвижность стенок бортов карьера (в том числе на труднодоступных участках), другой ведет съемку для 3D-картирования. Полученные объемные карты позволяют создать цифровую модель месторождения, мониторить ход горных работ, подсчитывать объемы добытой руды по изменению уступов карьера. Все данные собираются в единое информационное пространство, которое в итоге позволяет в режиме реального времени следить, где находятся самосвалы, загружены ли они, насколько эффективно функционирует весь процесс добычи и транспортировки руды и другие работы в карьере.

Работа с этими данными позволяет сотрудникам компании смоделировать и выбрать наиболее оптимальные и экономически оправданные способы освоения конкретного месторождения или скорректировать в случае необходимости логистику.

Использование цифровых технологий позволило решить и проблему сохранения данных: если ранее маркшейдеры фиксировали все изменения о схемах бурения на бумаге, то теперь с помощью планшета, подключенного к единой системе, вся информация заносится в архив и доступна в любой момент.

Мобильные устройства и связь помогают и тем работникам «Полюса», которые заняты на золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ). Так, ведется проект по внедрению системы мобильного технического обслуживания и ремонтов, которая в том числе позволит при контроле за исправностью оборудования использовать специальные NFC-метки, размещенные на технике. К каждому узлу агрегата, где нанесена метка, сотрудник должен будет поднести свое мобильное устройство, – это служит подтверждением того, что осмотр был произведен. В случае обнаружения дефекта работник фиксирует его на камеру смартфона и сбрасывает сообщение о необходимости ремонта в информационную систему.

Не обошлось на ЗИФ и без промышленного интернета. Он нашел применение, например, на переделе флотации. Камеры автоматически фиксируют процесс пенообразования на поверхности пульпы и в зависимости от различных параметров (например, диаметр пузырьков, объем пены) подают управляющие сигналы на установку флотации, переключая ее в более оптимальный режим. Датчики и видеокамеры «общаются» друг с другом и специальной информационной системой, обмениваясь информацией, исключая возможность ошибки или искажения данных.

Одновременно в компании ведется работа по цифровой трансформации непроизводственных процессов. Так, в течение 2018 года «Полюс» завершил внедрение системы электронного документооборота, включая использование электронной цифровой подписи. Была внедрена система подбора и обучения персонала на базе облачного решения SAP Success Factors, в том числе с использованием мобильных решений и системы шифрования. Произошел запуск системы управления проектами капитального строительства и системы технического документооборота, которые позволили компании более эффективно управлять проектами развития.

С цифровыми технологиями работает и созданный в Красноярске по принципу бэк-офиса многофункциональный центр «Полюса». Он аккумулировал в себе все задачи регионов присутствия компании по бухгалтерскому и налоговому учету, кадровому делопроизводству и ведению нормативной документации.

«В итоге сейчас для того, чтобы работнику «Полюса» в Магадане или Якутии получить справку 2-НДФЛ, ему достаточно в мессенджере или по СМС отправить сообщение с нужным хэштегом. Через 15 минут справка будет готова, и ее можно зайти и забрать в любом фронт-офисе нашей компании или получить в электронном виде», – рассказал Евгений Климовских.

В «Полюсе» считают, что цифровизация процессов управления персоналом и других управленческих функций в перспективе может принести не менее весомый результат, нежели такие «зрелищные», но локальные решения, как самосвалы-беспилотники или дроны-маркшейдеры.

«Цифровая трансформация предполагает больший акцент на принятии стратегических решений на базе анализа цифр, моделей и трендов. И глобальная задача в рамках этой работы – дальнейшее повышение общей управляемости бизнеса и операционной эффективности», – отметил Евгений Климовских.