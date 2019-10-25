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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Воронежский Россельхозцентр первым в России сможет сертифицировать органическое производство

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области получил в Росаккредитации аккредитацию в качестве органа по сертификации органического производства. Об этом сообщили в правительстве региона. Таким образом, филиал стал первым в России аккредитованным органом по «органике».

Отсутствие аккредитованных органов по сертификации — одна из ключевых проблем, мешающих развитию органического производства в России. Между тем воронежские власти определили «органику» одним из приоритетных направлений регионального агропромышленного комплекса. Ранее воронежский филиал Россельхозцентра мог проводить только добровольную сертификацию и не имел в штате соответствующего инспектора. Сотрудник филиала, который теперь будет сопровождать хозяйства во время конверсии, прошел соответствующее обучение.

О проблемах развития органического производства — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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