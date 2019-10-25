Жители Сочи быстрее всех в России добираются до работы на личном транспорте

Дорога от дома до работы на личном автомобиле для жителей Сочи составляет 23 минуты. Это самый быстрый результат среди крупных российских городов, исследуемых сервисом по поиску работы SuperJob. На втором месте и находится Тольятти, где до работы на личном автотранспорте жители в среднем добираются за 25 минут.

Согласно исследованию, жители Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно тратят на дорогу до работы общественным транспортом около часа. При этом именно в этих двух крупнейших российских городах работники предпочитают общественный транспорт личному (67% и 56% соответственно). Меньше всего времени на путь до работы в общественном транспорте тратят жители Тольятти и Ульяновска (в среднем 35 и 37 минут соответственно).

Поездки на личном автомобиле в приоритете у работников из Екатеринбурга и Красноярска (52% и 51% соответственно).

Дмитрий Михеенко