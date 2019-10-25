Евгений Куйвашев сформировал оргкомитет Универсиады-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании регионального организационного комитета для подготовки и проведения 32-й Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. «Оргкомитет будет разрабатывать план основных мероприятий студенческих игр, обеспечивать правовые, организационные, экономические и социальные основы для проведения студенческих игр»,— пояснили в департаменте информполитики области.

Комитет возглавил господин Куйвашев, его заместителями стали первый замгубернатора Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров. В состав оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти, которые будут задействованы в проведении Универсиады, а также представители силовых ведомств и застройщики.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. На играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. На возведение жилых корпусов деревни Универсиды-2023 потребуется порядка 12 млрд руб. Здания, рассчитанные на 11 тыс. человек, будут построены по типу блочных общежитий. Общие расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб.