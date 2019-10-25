В Краснодаре открылась первая выставка транспорта и логистики Юга России

С 25 по 27 октября в краевом центре работает экспозиция «ТРАНСПОРТING-2019». «Это первая выставка транспорта и логистики Юга страны», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Ее участниками стали автодилеры, представители авто- и мотоклубов, банков, лизинговых компаний и др.

Гостям выставки будут представлены новинки авто- и мото-производителей, последние разработки экологически чистого транспорта. В рамках деловой программы будут обсуждаться проблемы перевозок грузовым и пассажирским транспортом, развитие дорожной сети и логистических центров. Кроме того, гостей «ТРАНСПОРТING-2019» ожидают мастер-классы и показательные выступления гонщиков, дрифт-шоу и гонки на компьютерах и игровых консолях. Мероприятие проходит в ТРЦ «Галактика».

Андрей Ульченко