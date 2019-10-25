Бывшее здание военкомата в Ижевске признали объектом культурного наследия

Дом 1888 года постройки на улице Сивкова, 191 в Ижевске включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Такое решение приняли в агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в этом здании размещался военкомата Октябрьского района, впоследствии здание передали муниципалитету. В 2014 году в нем произошел пожар, в результате которого выгорел верхний этаж из дерева, обрушилась крыша. В 2016 оно было приватизировано. «У нового собственника есть планы по его реставрации и использованию. Благодаря общественникам, опасавшимся за его судьбу, дом приобрел статус выявленного объекта культурного наследия. Государственной историко-культурной экспертизой, проведенной в 2017 году, было рекомендовано определить для этого памятника категорию местного (муниципального) значения, и лишь недавно было получено требуемое по закону согласование этой категории администрацией Ижевска»,— сообщили в агентстве.

Отмечается, что художественная ценность объекта культурного наследия «Дом жилой полукаменный», зафиксированная в его предмете охраны, заключается в сохраняющейся визуальной связи между Михайло-Архангельским и Александро-Невским соборами, оригинальным декоративным оформлением с помощью кирпичной кладки подвальных помещений и первого этажа, в обрамлении проемов, рисунке оконных переплетов и т.д.