Начальник налоговой инспекции на Алтае арестован за мошенничество

Суд отправил на два месяца под стражу начальника межрайонной ИФНС №14 в Алтайском крае, обвиняемого в мошенничестве, а его сообщника поместил под домашний арест. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В октябре налоговая служба проводила проверку одной из коммерческой фирмы Бийска. По версии следствия, главе компании обвиняемые пообещали снизить сумму планируемых доначислению налогов, запросив за это 3 млн руб. Деньги якобы должны были пойти на подкуп инспекторов, проводивших проверку.

При получении первого транша в размере 1,5 млн руб. начальника ИФНС и его сообщника задержали оперативники краевого управления ФСБ России. В действительности фигуранты деньги никому передавать не собирались, отсюда в деле статья УК о мошенничестве (ст. 159). В целях обеспечения гражданского иска судом наложен арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили.

Илья Николаев