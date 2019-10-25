Суд обязал МУП «ЧКТС» отремонтировать теплотрассу в Металлургическом районе

Советский районный суд Челябинска обязал МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) провести ремонт проблемного участка тепловых сетей в Металлургическом районе. Из-за повреждений трубопровода жители многоквартирных домов неоднократно оставались без отопления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С иском к администрации Челябинска и ЧКТС обратился прокурор Металлургического района. По решению суда предприятие обязано в течение шести месяцев провести капитальный ремонт тепловых сетей в северной части Металлургического района. Проблемная теплотрасса идет от ТЭЦ ПАО «ЧМК». Требования прокурора были полностью удовлетворены. Решение оставила в силе и коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда. Контролировать исполнение работ будут судебные приставы.