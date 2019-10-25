Новые назначения в топ-менеджменте Росбанка

Перизат Шайхина будет назначена первым заместителем председателя правления Росбанка*. Помимо координации и развития корпоративного бизнеса Перизат будет курировать бизнес на рынках капитала, а также кастодиальный и спецдепозитарный бизнес банка. Жан-Батист Ланье, директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала, и Михаил Братанов, директор департамента обслуживания ценных бумаг, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, переходят в подчинение Перизат. Организация работы с корпоративными клиентами и предложение им полного спектра услуг при единой координации Перизат позволит банку предоставить наиболее сбалансированное и качественное обслуживание крупным российским и международным корпорациям, компаниям среднего бизнеса и обеспечит дополнительную синергию.

Наталья Воеводина, директор по операционной деятельности, войдет в состав Правления банка* и будет курировать информационные технологии, операционную деятельность и департамент по управлению изменениями. В рамках реализации текущей стратегии роста по всем бизнес-направлениям задачей Натальи будет обеспечить стабильную работу сервисов, их качество, быстроту и гибкость, а также продолжить и ускорить трансформацию ИТ-ландшафта банка. Организация работы всех трех направлений под одним началом позволит эффективно поддержать стратегию цифровизации Росбанка.

«В соответствии со стратегией развития Росбанк продолжает трансформировать организационную структуру для достижения максимальной эффективности благодаря синергии. Большое внимание при внедрении изменений мы уделяем улучшению пользовательского опыта, повышению качества наших продуктов и услуг для клиентов и увеличению скорости их вывода на рынок», – прокомментировал председатель правления Росбанка Илья Поляков.

Денис Сотин, член Правления Росбанка, директор по информационным технологиям, принял решение покинуть Росбанк и развивать свою карьеру за пределами Societe Generale. Последний день работы Дениса 15 ноября. Исполняющим обязанности директора по информационным технологиям будет назначен Александр Тараторин, директор департамента внедрения и обеспечения качества ИТ-решений.

*Данное назначение вступит в силу после согласования ЦБ.