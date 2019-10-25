Ключевая ставка взяла тренд на снижение

25 октября Центробанк проведет заседание совета директоров. Банки ждут снижения ключевой ставки. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила «более решительные действия». Насколько снизится ставка? И какой эффект решение Центробанка окажет на российскую экономику? Разбирался Александр Рассохин.

Наиболее оптимистичные прогнозы давали в Sberbank CIB: в пятницу регулятор уменьшит ставку с 7% до 6,5%, а в декабре — еще на 50 базисных пунктов. Этому способствует уровень инфляции — он ниже ожиданий властей. Другие аналитики были более сдержаны в оценках. К примеру, в Райффайзенбанке и «ВТБ Капитале» предполагают, что до конца года ставка уменьшится только на 50 базисных пунктов. Почему?

Инфляция снижается из-за отсутствия негативных событий в экономике. Но в любой момент они могут произойти: санкции, падение цен на нефть или новый виток торговой войны, — предупреждает экономист по России из Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Потенциал смягчения ограничен сильно рисками, и в случае этих рисков ставку придется поднимать.

Но активный настрой на снижение косвенно говорит о том, что ЦБ не верит ни в какие риски.





Но мы еще должны посмотреть, насколько готов ЦБ продолжить это смягчение. Насчет двух снижений по 50 базисных пунктов, на мой взгляд, это довольно агрессивно».

Следом за ставкой пойдут вниз и проценты по банковским вкладам. Их доходность и сейчас достаточно сомнительна, а может уменьшиться еще больше. Аналитики предполагают, что ставка по депозитам может опуститься к концу года до шести процентов. На этом фоне все больше россиян будут вынуждены обращаться к более доходным инвестиционным продуктам, настаивает финансовый советник по европейскому региону Наталья Смирнова. Уже сейчас виден спрос на облигации, добавляет она: «Альтернативой депозиту в первую очередь будут облигации, а потом, когда облигации, естественно, вслед за снижением ставки будут давать меньшую доходность, чем раньше, то инвесторы, скорее всего, будут искать варианты размещения денежных средств частично уже в долевых инструментах, то есть это будут дивидендные акции».

Уменьшение ставок по депозитам позволит банкам сократить и стоимость кредитов. Участники рынка предполагают, что ипотека станет доступнее — на уровне 8-9%. Банки уверяют, что снизится и ставка по потребкредитам.

Однако вряд ли россияне это заметят, убежден гендиректор «Системы кредитных специалистов» Алексей Казарин. Авто- и потребительские займы не привязаны так к ключевой ставке, как ипотека, считает он: «Сейчас банки заявляют, что они якобы готовы выдавать потребительские кредиты под 8,9% годовых, но мы не видим, чтобы кто-то реально получал такие ставки. Решение практически полностью автоматизировано, скорингом принимается, и в зависимости от качества заемщика, ему предлагается какая-то конкретная ставка. Тем более эти ставки предусмотрены при наличии страхования жизни заемщика. Это все очень условно, я не думаю, что это как-то будет заметно».

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Но что все эти изменения дадут для экономики страны в целом? Власти получили дополнительные деньги от повышения НДС, но пока их не тратят. Поэтому, как говорит директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин, экономика замедляется, но снижение ставки должно исправить ситуацию: «В результате и население, и компании будут больше брать кредитов, больше тратить. Таким образом, разогреют спрос и быстрее выведут экономику обратно на более логичные для нас темпы роста. Через какое-то время, может быть, через полгода, все-таки эффект от госрасходов тоже начнется.

Мы надеемся, что в следующем году экономика выйдет на нормальную для себя траекторию, когда она будет расти примерно со скоростью 2% в год, инфляция вернется на уровень 4%».

Есть и смелые прогнозы. В Goldman Sachs уверены, что к середине 2020 года ключевая ставка достигнет отметки в 5,5%. Таких показателей финансовая система страны не видела с 2013 года. Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что до конца года ключевая ставка опустится до 6%.