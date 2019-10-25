Жители юга Москвы пересядут на автобусы

26 октября на юге столицы закрывается Каховская линия. Это необходимо для строительства Большой кольцевой линии. До станций «Каширская» и «Севастопольская» пустят бесплатные автобусы, для них сделали дополнительные выделенные полосы. Участок Каховской линии обещают открыть только в 2023 году в составе новой ветки. Что меняется для местных жителей? Расскажут Владислав Викторов и Елена Иванова.

Весной на самой короткой линии московского метро закрыли станцию «Каховская» на ремонт, который займет два года. Летом ограничили время работы «Варшавской» — поезда ходили до 11 вечера. Все шло к тому, что бирюзовая линия и вовсе «исчезнет», но никто точно не знал когда. По плану станции войдут в состав Большой кольцевой линии. Жители же трех районов: Нагорный, Зюзино и Северное Чертаново, — на ближайшие несколько лет останутся без метро в шаговой доступности. Мосгортранс обещал запустить по маршруту бесплатные автобусы. Но время в пути теперь ощутимо увеличится, предполагает житель Нагорного района Лев: «Путь в метро был примерно три минуты. То, что Мосгортранс предлагает в качестве альтернативы автобусы КМ, — они будут в пути минут 30.

Шесть вагонов должны поместиться как-то в один автобус.





В этом автобусе будет огромная давка. Условно раньше до работы на “Павелецкой” я добирался за 40 минут, то теперь буду за час. Это достаточно существенно».

Вероятно, сложно будет попасть не только в автобусы, но и в метро на станциях «Каширская» и «Севастопольская». Нагрузка на них увеличится. Раньше часть жителей специально ехала на «Варшавскую», чтобы сесть в пустой поезд до центра.

Трудности из-за закрытия Каховской линии ждут и автомобилистов. Бесплатные автобусы загрузят в том числе выделенную полосу на Варшавском шоссе. Пробок там неизбежно станет больше, опасается москвич Сергей: «Многие люди игнорируют, что это выделенная полоса и все равно едут по ней, так как здесь дублер проходит рядом с метро. Получается, что многие заезжают на дублер, и из-за этого образуется большая пробка.

Даже троллейбусу, такси, которые могут здесь ездить, приходится стоять и ждать, пока народ рассосется.

Выделение дополнительной линии только все усугубит».

Строительство Большой кольцевой линии периодически вносит свои коррективы в планы москвичей. В этом году власти несколько раз закрывали части красной ветки. Конечно, это крайняя мера. Но альтернативы просто нет, уверен директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин: «Компенсационные маршруты в Москве налажены, причем давно. Ни московский, ни зарубежный опыт не подскажет, что можно придумать еще вместо компенсационного маршрута. На маршрутах будет очень напряженная ситуация, и ничего другого придумать нельзя».

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Впрочем, в перспективе новая кольцевая ветка решит не только транспортные проблемы южных районов, но и разгрузит метро, говорит аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге: «Транспортная загруженность на востоке, юго-востоке, юге, по самым пессимистичным прогнозам, составляет 20%. Я думаю, она увеличится на 35%. Насколько это будет комфортно для жителей, доказать сейчас никто не сможет. Но новая кольцевая ветка в несколько раз увеличит транспортную доступность для москвичей и снизит нагрузку на радиальные линии».

Правда, комфорта жителям юга столицы придется подождать. По плану Большую кольцевую линию откроют только в 2023 году. Готовы к этому не все — некоторые собеседники “Ъ FM” рассказали, что снимают в районе жилье, и сейчас всерьез задумались о переезде. Первый участок Большой кольцевой линии — между станциями «Петровский парк» и «Деловой центр» — был запущен в феврале 2018 года. В декабре в состав ветки вошла «Савеловская».