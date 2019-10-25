Единственным Российским клубом, который одержал победу в еврокубках на этой неделе, стал «Краснодар». В групповом турнире Лиги Европы «Краснодар» на выезде одолел турецкий «Трабзонспор» со счетом 2:0. «Краснодар сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, где вряд ли сыграет ЦСКА. После поражения от венгерского «Ференцвароша» в Москве со счетом 0:1 армейцы обосновались на последнем месте в группе H. Подробности у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Поражения российских клубов в еврокубках привели к тому, что в таблице коэффициентов УЕФА Россию обошла Португалия. Если так пойдет дальше, то шансы сыграть в Лиге чемпионов в дальнейшем будут только у двух российских команд, а не у трех, как сейчас. Хотя если быть откровенным, то с такой игрой это не будет большой потерей. Глядя на то, как ЦСКА мучился на своем поле с венгерским «Ференцварошем», многие любители футбола наверняка использовали ненормативную лексику.

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Физическая готовность наших команд — больная тема. На 90 минут что в Лиге чемпионов, что в Лиге Европы, футболистов, выступающих в российских клубах, не хватает. Почему это происходит, объяснил тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев: «Дело в уровне интенсивности чемпионатов. Если у нас не поднять искусственно каким-то способом интенсивность игры, чтобы было меньше свистков, остановок, пауз, было больше разумных циклов, недельных, шестидневных, чтобы можно было успевать готовить команду. Тогда можно и требовать, чтобы мы хорошо играли вплоть до 90 минуты. Все, что есть, команды выдают».

Но армейские болельщики, я уверен, найдут в чем упрекнуть команду, особенно главного тренера Виктора Гончаренко. Разговоры о том, что наставник выбрал для команды не тот путь, ходят давно, но провала в Лиге Европы для кардинальных решений недостаточно. В чемпионате ЦСКА идет среди лидеров и теперь на еврокубки можно не отвлекаться. Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы у армейцев остались чисто теоретические, а вот другой российский клуб «Краснодар» после победы над «Трабзонспором» со счетом 2:0 вполне может выти из группы С. «Краснодар» показал в Турции неплохую игру, и второй гол забил уже в компенсированное время.

Правда, чертили эту комбинацию люди с иностранными фамилиями, но результат превыше всего. Для достижения этого результата «Краснодар» вообще наступил на горло своей атакующей песне, уверен футбольный эксперт Константин Клещев: «”Краснодар”, на мой взгляд, сегодня сыграл на результат. Романтика большого атакующего футбола во втором тайме ушла на второй план, и на первый вышла мысль о том, что 1:0 надо сохранить как минимум, и уже потом, когда подвернулась возможность, был забит второй гол. Это главное, что отличило “Краснодар” в этом матче от предыдущего».

Впереди у четырех российских клубов, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы еще по три матча.

Вроде как шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков пока не потерял никто, но если смотреть правде в глаза, то в лучшем случае в плей-офф выйдут две команды: «Зенит» — в Лигу чемпионов и «Краснодар» — в Лигу Европы.

Причем если весной в еврокубках вообще не окажется российских представителей, я уверен, это вряд ли кого-то удивит. Особенно после всего, что мы увидели на этой неделе.

25 октября стартует 14 тур Чемпионата России по футболу в РПЛ. Вечером «Рубин» сыграет с «Уралом», но главные матчи тура пройдут в воскресенье. Болельщиков ждут сразу два московских дерби: «Локомотив» – «Спартак» и ЦСКА – «Динамо».