В Татарстане число погибших в ДТП сократилось до 238 человек

В Татарстане по итогам девяти месяцев 2019 года жертвами дорожных аварий стали 238 человек, что на 34 человека меньше по сравнению с прошлогодними данными. Об этом на заседании правительственной комиссии Татарстана по обеспечению безопасности дорожного движения заявил главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов. Всего с начала года произошли 3,2 тыс. аварий, что 81 происшествие меньше, чем в 2018-м. При этом число пострадавших осталось на том же уровне и составило около 4 тыс. человек.

По словам главы ГИБДД, большинство ДТП в Татарстане происходит на автодорогах из-за выезда на «встречку». Автомобилисты не оценивают перед обгоном дорожную остановку, либо отвлекаются на телефон. При этом, как отметил глава аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, за последние пять лет количество погибших в авариях в республике резко сократилось: в 2014-м году их было 900.

Кроме того, за январь-сентябрь 2019 года в Татарстане 71 человек погиб на «зебрах». Господин Габдурахманов добавил, что чаще всего такие аварии происходят на нерегулируемых пешеходных переходах. Также причина подобных происшествий связана с тем, что автомобилисты не успевают своевременно увидеть пешеходов и снизить скорость.

Также на заседании стало известно, что с начала 2019 года в республике произошли более 400 ДТП с участием детей. В основном это происходит из-за недосмотра родителей. В результате в авариях в 2019 году погибли 13 несовершеннолетних. «В этом году в республике дети становятся участниками каждого восьмого ДТП», – уточнил господин Габдурахманов.

"Ъ-Казань"