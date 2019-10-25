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В Дагомысе и Имеретинской низменности Сочи откроют новые отделения МФЦ

В 2020 году в Сочи планируют открыть два новых офиса многофункционального центра (МФЦ). Они должны появиться в Дагомысе и Имеретинской низменности, сообщил руководитель филиала в олимпийской столице Сергей Лапин.

В настоящее время на курорте каждый сотрудник МФЦ принимает в работу до 29 дел в день, в месяц одно окно обрабатывает около 1924 обращений. Из-за роста населения Сочи и, как следствие, очень высокой загрузки МФЦ, существуют задержки сроков выдачи документов. Открытие новых офисов МФЦ призвано разгрузить существующие центры.

Сегодня в Сочи работают четыре отделения многофункционального центра «Мои документы».

Василий Хитрых


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