Прокуратура возбудила дело в отношении ЗЭМЗ, загрязняющего воздух без разрешения

Прокуратура Златоуста возбудила административное дело в отношении АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ), которое несколько месяцев работает без разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по обращению жителя города проведена проверка исполнения предприятием законодательства об охране атмосферного воздуха. Установлено, что в июне этого года закончилось действие разрешения на выброс вредных веществ для завода. Производственная деятельность при отсутствии этого документа является нарушением требований федеральных законов «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей среды». По результатам проверки в отношении АО «ЗЭМЗ» возбуждено административное дело по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в управление Росприроднадзора по Челябинской области. Генеральному директору предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение представления контролирует прокуратура города.