Удмуртия увеличила объем экспорта товаров в Белоруссию на 43% в течение трех лет

Объем экспорта из Удмуртии в Белоруссию за 2016-2018 год вырос почти на 43% и составил $36,8 млн. Об этом во время бизнес-диалог в рамках форума «Сделано в Удмуртии» сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко. Предприниматели совместно с экспертами обсудили способы выхода на рынки стран и приоритетные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Наша задача — продолжить рост за счет новых экспортеров. Один из механизмов — выставки и бизнес-миссии, в ходе которых мы сможем достойно представить наши предприятия зарубежным партнерам. В 2020 году мы планируем официальный визит в Республику Беларусь, а также ряд выставок», — прокомментировала госпожа Антоненко.

Со стороны Белоруссии на площадке присутствовала делегация, в состав которой вошли десять предприятий, работающих в медицине, фармацевтике, телевидении, занимающихся производством нефтяного оборудовании, туризмом и ИТ. На мероприятии обсуждались перспективы сотрудничества между Удмуртией и Белоруссией в промышленности и в сельском хозяйстве, а также возможное сотрудничество между городами-побратимами — Ижевском и Брестом.