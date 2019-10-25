БК «Зенит» проиграл «Панатинаикосу»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своей площадке проиграл греческому «Панатинаикосу» в матче четвертого тура Евролиги. Встреча состоялась на «Сибур-Арене» и завершилась со счетом 79:89 (20:22, 18:18, 22:25, 19:24) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Панатинаикоса» Джиммер Фредетт, набравший 22 очка. Лучший по этому показателю у петербуржцев — Матеуш Понитка, на счету которого 16 очков.

По итогам четырех сыгранных матчей Евролиги БК «Зенит» с двумя набранными очками пока занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице.