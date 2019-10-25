Омбудсмен РФ согласовала кандидатуру Ольги Гальцовой на посту УПЧ в Самарской области

Согласовано назначение Ольги Гальцовой на должность Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Соответствующее решение приняла омбудсмен РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи с Ольгой Гальцовой. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

«Ольга Дмитриевна имеет безупречную репутацию, обладает опытом в области защиты прав человека, на протяжении многих лет активно занимается общественной деятельностью, оказывая юридическую помощь. Поддерживаю назначение Ольги Дмитриевны Гальцовой на пост уполномоченного по правам человека в Самарской области»,– говорится в сообщении.

Ольга Гальцова занимает пост Уполномоченного по правам человека в Самарской области с 23 сентября 2014 года. До этого она работала в регистрационной службе региона, а затем нотариусом.

Георгий Портнов