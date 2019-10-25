Группу угонщиков из Татарстана будут судить в Удмуртии

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся угоном автомобилей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой).

Установлено, что трое жителей Татарстана с апреля 2018 года по февраль 2019 года похитили с территории Удмуртии автомобили иностранного производства на общую сумму около 3 млн руб. Для этого они приобрели в интернете технические устройства, разработали план хищений автомобилей, используя средства конспирации, а также радиосвязи. В последующем похищенное имущество они продали. Число участников группы и угнанных машин не уточняется.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.