Доходы бюджета Краснодара в 2019 году увеличены до 33,9 млрд рублей

Доходная часть бюджета кубанской столицы в текущем году увеличена на 241,4 млн руб. и составила 33,9 млрд руб. Увеличение произошло в основном за счет поступлений из краевой казны. Соответствующие бюджетные поправки были приняты 24 октября на заседании городской Думы Краснодара.

Как сообщили в мэрии, дополнительные средства решено направить на приобретение в муниципальную собственность нового детского сада за 300 мест в микрорайоне Губернаский, а также на газификацию поселка Белозерного.

Уточняется, что газопровод построят по улицам Героев Труда, Казачат и Прибрежной до проектируемого газораспределительного пункта. Далее объект инфраструктуры пройдет по улице Казачат до врезки в существующий газораспределительный пункт возле здания школы. Газопровод низкого давления будет построен по улицам Героев Труда, Ипподромовской, Столичной, Казачат, Прекрасной, Советов и Рисоводов. Работы стартуют в декабре текущего года.

Василий Хитрых