Пермский край и «Метафракс» подписали допсоглашение к специнвестконтракту по проекту АКМ

17 октября, в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, состоялось подписание трехстороннего дополнительного соглашения между правительством Пермского края, администрацией Губахи и ПАО «Метафракс». Свои подписи в документе поставили губернатор Пермского края Максим Решетников, глава города Губахи Николай Лазейкин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Ранее краевые власти приняли решение поддержать предприятие в расширении инвестиционного проекта по строительству комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина. Инвестпроект предполагает строительство второй установки по производству меламина, что увеличивает объем вложений на 19,7 млрд рублей.

Установка будет интегрирована в строящийся сейчас в Губахе комплекс «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ) и позволит повысить выпуск меламина на промышленной площадке предприятия на 40 тыс. тонн в год, а также создать дополнительно 59 квалифицированных рабочих мест.

Кроме того, в дополнительном соглашении фиксируется готовность Пермского края предоставить «Метафраксу» налоговые льготы и готовность «Метафракса» осуществить заявленные по проекту инвестиции в объеме 77,9 млрд рублей, а также реализовать необходимые мероприятия по созданию и освоению имущественного комплекса, предназначенного для производства продукции с общим объемом выручки 17,5 млрд рублей, за период действия специнвестконтракта с 2020 по 2027 год.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, компания приняла решение стать одним из крупнейших производителей меламина в Европе. Минимум 50% суммарной выработки будет направляться на внутреннее потребление группы компаний «Метафракс»: «По нашим оценкам, объем российского рынка сегодня составляет около 50 тыс. тонн в год. Но мы видим высокий потенциал роста. Половину производимого меламина мы предполагаем реализовывать на рынке. Соотношение внутренних продаж и экспорта будет зависеть от текущей рыночной конъюнктуры. После введения «Метафраксом» второй установки российские компании смогут в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка».

Отметим, трехсторонний специнвестконтракт о строительстве промышленного комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина был заключен между ПАО «Метафракс», Пермским краем и администрацией города Губахи в феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость для экономики края крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства комплекса АКМ. «Этим проектом закрепляется развитие Губахи: комплекс формирует мощный вектор развития, здесь создаются новые рабочие места. Мы понимаем, что АКМ станет местом работы для людей, которые живут и в Губахе, и в Кизеле, и в Гремячинске. Также мы рассчитываем, что сюда приедет работать молодежь. Новый комплекс – это еще и развитие химической специализации региона», – отмечал глава Прикамья.