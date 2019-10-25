В Бакале начальника больницы ГУФСИН подозревают в сбыте наркотиков

Следственные органы СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении начальника лечебно-исправительного учреждения №9 ГУФСИН (находится в Бакале), а также двух местных жителей, которых подозревают в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, 21 октября сотрудники ФСБ задержали в одном из гаражных кооперативов Кусы двоих местных жителей, которые через начальника лечебно-исправительного учреждения должны были передать в учреждение более 10 граммов наркотических средств.

Сейчас идут следственные действия по сбору и закреплению доказательной базы, решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании им меры пресечения.