В Кузбасса возбуждено дело о махинациях с тарифами на 10 млн рублей

В Кемеровской области расследуется уголовное дело о хищении субсидии на сумму 10 млн руб. путем завышения тарифа на тепловую энергию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, чьи материалы послужили основанием для возбуждения дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как указывается в материалах прокурорской проверки, теплоснабжающая организация Прокопьевска направила в регулирующий орган документы для установления тарифа на услуги по производству и реализации тепловой энергии. Однако в документах содержались недостоверные сведения о расходах организации при оказании услуг по теплоснабжению, говорится в сообщении ведомства: в необходимую валовую выручку были включены экономически необоснованные расходы. «В результате тариф на тепловую энергию для жителей Прокопьевска был завышен на 167,4%»,— полагают в прокуратуре.

Илья Николаев