Экс-сотрудник «Ростелекома» возглавил департамент информационных технологий Кузбасса

Начальником департамента информационных технологий Кемеровской области назначен бывший сотрудник телекоммуникационной компании «Ростелеком» Максим Садиков, сообщила пресс-служба регионального правительства. Заместителем господина Садикова стала ранее исполнявшая обязанности начальника департамента Ксения Каплина.

Максим Садиков работал в «Ростелекоме» с 2002 года, с августа 2015 года замещал должность замдиректора кемеровского филиала компании. С января 2018 года работал директором по ключевым клиентам уральской компании «ИскраУралТЕЛ», выпускающей телекоммуникационное оборудование.

Юрий Зуев