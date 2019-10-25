НПО «Искра» вернет в конкурсную массу АО «Искра-Авигаз» 100 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Московской области о признании недействительной сделки со средствами АО «Искра-Авигаз» на сумму 100 млн руб. Сообщение об этом конкурсный управляющий предприятия Алексей Харланов разместил в ЕФРБ. Как следует из документов суда первой инстанции, 1 ноября 2016 года ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» по платежному поручению АО «Искра-Авигаз» перечислило АО «НПО «Искра» 100 млн руб. в счет исполнения обязательств по договору поставки. Господин Харланов в своем заявлении указывал, что сделка была совершена в течение шести месяцев до принятия заявления о признании должника банкротом. При этом НПО «Искра» было известно о признаках неплатежеспособности «Искры-Авигаз». В результате этому кредитору было оказано предпочтение в удовлетворении требований.

Представители НПО и ООО «ЦПСиК» с доводами управляющего не соглашались, настаивая, что оплата проходила в счет погашения задолженности последнего перед АО «Искра-Авигаз». Также они утверждали, что срок исковой давности по оспариванию данной сделки истек. Тем не менее суд счел требования конкурсного управляющего обоснованными. Так, в определении указывается, что в НПО было известно о признаках неплатежеспособности «Искры-Авигаз». Эти данные подтверждаются перепиской между предприятиями. В итоге суд определил обязать НПО «Искра» вернуть 100 млн руб. в конкурсную массу АО «Искра-Авигаз» и восстановить право требования НПО к должнику на указанную сумму.