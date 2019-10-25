Часть имущества бывшего председателя правления Экопромбанка продана с торгов

Конкурсный управляющий бывшего председателя правления Экопромбанка Сергея Макарова опубликовал отчет о реализации части имущества должника. Как следует из документа, с торгов были проданы четыре лота. Речь идет о долях в праве собственности на жилье. Всего на торги были выставлены от 1/2 до 3/4 долей в трех квартирах, расположенных в доме по улице Циренщикова, 10, в Березниках, а также одна в Перми, на бульваре Гагарина, 66а. Доли в трех из них площадью 27,9, 30,8, 90,1 кв. м приобрел житель Екатеринбурга Семен Залицаев. Цена активов составила от 311,5 до 485,550 тыс. руб. Половину доли в пермской квартире площадью 41,6 кв. м за 652,5 тыс. руб. приобрела Ирина Мазанова в интересах Анатолия Щепина.