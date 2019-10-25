Проект нового здания Пермской галереи прошел техническую экспертизу

Проект нового здания Пермской галереи получил заключение экспертизы на техническую часть. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, представляя депутатам краевого заксобрания проект на 2020-2022 годы. «Осталась ценовая экспертиза и можно начинать отбор подрядчика на стройку и начинать строительство», - добавил глава региона. Также он отметил, что впервые за 20 лет в бюджете предусмотрены средства для реставрации фондов галереи.

Проект нового здания Пермской художественной галереи разработан совместно с бюро SPEECH Сергея Чобана. Здание площадью 16 тыс. кв. м планируется разместить на территории завода имени Шпагина. Оценочная стоимость объекта — 4,8 млрд руб. Завершить переезд галереи планируется до 2023 года – к 300-летию Перми.