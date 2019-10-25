Губернатор выступил по-освойски

Глава Пермского края Максим Решетников выступил перед депутатами заксобрания с ежегодной презентацией регионального бюджета на три года. Одной из основных тем выступления первого лица стал невысокий уровень освоения средств на крупные инфраструктурные объекты. Господин Решетников заявил, что эта тенденция «вызывает беспокойство», и предложил создать краевое учреждение по подготовке проектной документации. Депутаты считают беспокойство губернатора оправданным, но не видят смысла в расширении штата.



Губернатор Пермского края Максим Решетников представил депутатам законодательного собрания проект бюджета Пермского края на 2020–2022 годы. Доходы краевой казны в 2020 году запланированы на уровне 129,7 млрд руб., в 2021 году — 137 млрд руб., в 2022-м — 142,8 млрд руб. Расходы в 2020 году запланированы на уровне 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., в 2022 году — 156,4 млрд руб. Глава региона подчеркнул, что социальные расходы составят 74% от общего объема расходов, а доля инвестиций в инфраструктуру увеличится с 22% в 2019-м до 26% в 2020 году. На поддержку муниципалитетов края в 2020 году предлагается направить более 29,4 млрд руб.

Плановый дефицит краевой казны в 2020 году составит 11 млрд руб., в 2021-м — 13 млрд, в 2022 году — 13,6 млрд руб. Максим Решетников заявил, что «нулевые цифры в графе „дефицит“ не должны смущать». «На этапе принятия бюджета так происходит всегда, но на этапе исполнения ситуация иная»,— пояснил губернатор. «Нулевой дефицит не должен быть самоцелью, важнее сохранить темпы развития»,— добавил господин Решетников. При этом глава Прикамья заметил, что «самый большой вклад в сбалансированность бюджета вносят подрядчики, которые срывают планы и крепко стоят на страже профицита». Отметим, что в этом году освоение средств на объекты капстроительства составляет 15,6%.

Отвечая на вопросы депутатов, Максим Решетников вновь вернулся к обсуждению недостаточных темпов строительства объектов инфраструктуры. Глава региона признался, что этот вопрос его довольно сильно беспокоит, и предложил создать краевую проектную организацию. «Мы уже сформировали отдел в УКСе по линии гражданского строительства. Можно подумать о его расширении либо трансформации в собственную проектную организацию. Все ведущие субъекты РФ, которые строят много и масштабно, рано или поздно приходят к такой схеме»,— поделился губернатор.

Напомним, в прошлом году свой институт дорожного проектирования создало краевое министерство транспорта. Для этого краевые власти выкупили 100% долей компании — ООО «Уральский институт дорожного проектирования» за 14,2 млн руб.

На этапе строительства крупных объектов, по словам господина Решетникова, возникают проблемы с выбором подходящего подрядчика. «Если на садики, школы и поликлиники у нас более-менее формируется пул подрядчиков, где высока доля пермских строителей, то по крупным объектам российского уровня (таким как новое здание Пермской галереи) нам надо искать кого-то очень крупного и сюда затаскивать. При этом сказать, что у нас такие расценки, что стоит свистнуть и все прибегут — нельзя»,— сообщил губернатор.

Вместе с тем он заметил, что не всегда привлечение крупного подрядчика гарантирует отсутствие проблем на объекте. «Например, на зоопарк взяли крупную компанию — „РЖДСтрой“. Но тем не менее, столько проблем у нас по этому объекту»,— заявил глава региона.

«Риски есть. Если мы хотим их снизить — давайте не будем ничего делать. Однако это не наш путь, люди ждут эти объекты. Поэтому нужно укреплять минстрой, управление капстроительства, постоянно быть открытыми и вести диалог»,— резюмировал Максим Решетников. По итогам обсуждения, представленный губернатором проект бюджета был принят в первом чтении большинством голосов.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников утверждает, что к деятельности УКСа остаются вопросы. «На мой взгляд, стоит про­анализировать работу ведомства, чтобы узнать, необходимо ли дальнейшее увеличение штата»,— заявил депутат. Вместе с тем он добавил, что при контроле со стороны краевых властей и депутатского корпуса можно добиться сдачи таких крупных объектов, как комплекс нового зоопарка или здание пермской оперы, к 2022 году.

Председатель комитета краевого заксобрания по бюджету Елена Зырянова полагает, что разница между плановым объемом расходов и их исполнением обу­словлена различием между амбициями и возможностями региона. «Конечно, существенное расхождение между планом и фактом не является признаком качественного планирования. Но амбиции всегда выше возможностей. Наши планы амбициозны, поэтому, к сожалению, их не всегда удается выполнить на 100%. Но это не значит, что от них нужно отказываться. Стоит ориентироваться на реализацию максимального числа проектов»,— поясняет депутат.

Председатель заксобрания Валерий Сухих отметил, что главный финансовый документ региона в ближайшие три года сохранит социальную направленность. «Свыше 70% расходов составляют именно социальные ассигнования. При этом ни одна госпрограмма не „ущемлена“ в финансировании. На мой взгляд, создан положительный прецедент, когда в весьма непростых экономических условиях удалось сформировать бюджет, в котором согласуются и региональные потребности, и федеральные тренды»,— считает спикер.

Константин Кадочников