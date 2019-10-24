Кубик Рубика лишился интеллектуальной защиты в ЕС

Суд общей инстанции Европейского союза сегодня, 24 октября, постановил (.pdf), что форма кубика Рубика не должна защищаться товарным знаком.

«Принимая во внимание, что основные характеристики формы кубика необходимы для технического достижения результата, включая возможность вращать стороны кубика, форма не может быть зарегистрирована в качестве торговой марки в ЕС»,— говорится в заключении Европейского суда.

Кубик Рубика находился под товарной защитой в ЕС с 1999 года, когда товарный знак был зарегистрирован британской компанией Seven Towns. В 2006 году оспорить товарный знак решил немецкий производитель игрушек Simba Toys. Компания настаивала, что выданный в 1999 году товарный знак защищает в том числе технические характеристики, необходимые для создания подобной игрушки. Однако EUIPO отказало компании в требовании прекратить действие товарного знака, после чего Simba подал иск в суд общей инстанции Европейского союза. Тот остался на стороне Бюро интеллектуальной собственности, а компания обратилась с апелляцией в Европейский суд. Наконец в ноябре 2016 года Европейский суд постановил, что решение EUIPO в деле против Simba было ошибочным, и в июне 2017 года Бюро прекратило действие товарного знака. После этого в суд обратилась британская компания Rubik`s Brand, к которой на тот момент перешли права на товарный знак. По этому иску и было вынесено сегодняшнее решение, которое оставило в силе решение от 2016 года. Теперь Rubik`s Brand может подать апелляцию на него в Европейский суд.

Кирилл Сарханянц