«Черкизово» помогла воронежскому ВК «Кристалл» погасить долги перед игроками

Группа «Черкизово» (крупнейший российский производитель мяса), в нынешнем сезоне ставшая генеральным спонсором наиболее известного воронежского мужского волейбольного клуба «Кристалл», помогла погасить долги по зарплате. Их клуб накапливал с сентября 2018 года. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал президент некоммерческого партнерства «Волейбольный клуб “Губернский”» (курирует мужской «Кристалл-Черкизово» и женский «Воронеж») Игорь Балашев. По его словам, бюджет клуба теперь строится из двух равных частей — средств областных властей и «Черкизово». «После решения облправительства о поддержке клуба начался поиск спонсора, который мог бы обеспечить софинансирование. Такого спонсора привел областной вице-премьер Виктор Логвинов, который был определен куратором волейбола,— сказал господин Балашев.— В апреле “Черкизово” выплатило первый транш в 1 млн руб., затем еще один. Это позволило закрыть долги по зарплате за сентябрь и октябрь 2018 года, январь, февраль и апрель 2019-го. В июле было принято решение о том, что “Черкизово” становится официальным спонсором, а наименование команды меняется на “Кристалл-Черкизово”. Сейчас мы погашаем последние долги по зарплате, начинается системное взаимодействие со спонсором».

В «Черкизово» рассказали “Ъ-Черноземье”, что спонсорские средства пойдут на оплату питания и проживания спортсменов во время выездных игр, а также на организацию и проведение домашних туров чемпионата России (включая оплату судейства). Также компания предоставит форму и повседневную одежду для игроков с клубными логотипами. В группе подтвердили, что вопрос с выплатой зарплат решен: «Мы ожидаем, что вскоре команда выйдет на самоокупаемость». По оценке господина Балашева, минимальный месячный фонд оплаты труда игроков составляет 500 тыс. руб., а в администрации клуба «работают волонтеры».

«Кристалл-Черкизово» играет в высшей лиге «Б» первенства России по волейболу среди мужских команд. Сейчас клуб идет на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками, отставая от лидера —«Волжанина» из Костромы — на семь очков. Лучший результат за 35-летнюю историю «Кристалла» — третье место в первенстве высшей лиги «А» в сезоне 2000-2001.

Олег Мухин