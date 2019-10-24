Игорь Сечин предостерег от валютных войн

Глава «Роснефти» предупредил об угрозе глобальной валютной войны. К этому может привести намеренное ослабление некоторыми странами своих валют, заявил Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до общемировой рецессии.

Игорь Сечин также отметил, что действия США и избыточная роль доллара в трансграничной торговле негативно влияет на глобальную экономику.

Игорь Сечин, председатель правления «Роснефти»: «К ослаблению своих валют или снижению процентных ставок вынужден прибегать целый ряд стран. Дальнейшие шаги по ослаблению цен на их валюту увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями. На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы сделать “Америку великой”. Так, около двух недель назад ФРС США объявила о планах направить ежемесячно до $60 млрд на приобретение долговых обязательств американского правительства для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному влиянию доллара в мировую экономику. Необходимо еще раз задать вопрос: должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой? Можно ли в нынешних условиях полагаться на США, как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос, понятно, является риторическим».

Оправданы ли опасения главы «Роснефти»? Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин не видит признаков мировой валютной войны и последующей глобальной рецессии: «Мы пока не видим какого-то интенсивного манипулирования курсами валют. Если говорить о программе ФРС США, то она направлена на то, чтобы повысить уровень резерва в банковской системе и более эффективно контролировать ставки. Если смотреть на тот же Китай, то вряд ли мы сейчас можем говорить о том, что он каким-то образом ослабляет свою валюту — это, кстати, признает и МВФ — я бы не сказал, что юань сильно недооценен. Вливания ликвидности, процентная политика, которая реализуется, провоцирует отток капитала из еврозоны, но мы видим, что какого-то значимого ослабления евро в следствие этого не происходит».

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Также на форуме в Вероне Игорь Сечин сообщил, что «Роснефть» перевела все экспортные контракты в евро, минимизируя таким образом санкционные риски. Раньше валютой по умолчанию в сделках компании был доллар. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев согласен с тем, что угроза валютных войн в мире преувеличена, но для России она может стать реальностью в ближайшее время, поэтому Игорь Сечин пытается вывести российский курс на дедолларизацию на международный уровень.

«В целом риски мировой экономики невелики, но для России он заключается в зависимости от доллара, о чем и говорил глава “Роснефти”, и отчитался, что мы успешно уходим от доллара. Сечин отталкивается от внутрироссийской повестки и прописывает ее или пытается прописать в мировом масштабе. То, что говорит Сечин,— это фактически позиция государства. Не знаю, насколько европейских можно настроить, но фактически это констатация курса на дедолларизацию, в данном случае успешно он реализуется. Это сигнал всем другим, кто на этом рынке, что, оказывается, такое возможно»,— пояснил Николаев.

На прошлой неделе Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики. Показатель достиг минимума за десять лет. Эксперты МВФ считают, что на это может влиять геополитическая напряженность, в том числе торговая война между США и Китаем.

Григорий Колганов