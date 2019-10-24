Рост добычи сланцевой нефти в США сопровождается ростом выбросов парниковых газов, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Американский регулятор фактически игнорирует резкий рост объема выбросов от сжигания попутного газа. В бассейне Баккен, третьем по объему добычи, сжигается 23% добываемого газа. Это вдвое выше уровня, разрешенного нормативными актами»,— отметил Сечин. По его словам, таким образом, Департамент энергетики США забывает сказать о том, что появление новых объемов американских углеводородов на рынке сопровождается диспропорциональным ростом парниковых выбросов.

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club в третьем квартале выросла на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она впервые превысила миллиард рублей. Этому способствовал запуск собственной доставки еще в 12 городах. Таким образом, охват компании увеличился до 30 городов.

Конкурентное преимущество на много лет вперед определит фиджитал — сочетание цифрового и живого, онлайн и офлайн. Об этом заявил управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. В качестве примера он привел компанию Uber. «У них великолепное мобильное приложение. Но если бы было только мобильное приложение, то Uber бы не было. В этом сочетании цифрового и человеческого и рождается концепция фиджитал. Это тот ключевой тренд, который определит успех и отделит успешные компании от неуспешных в ближайшие несколько лет»,— заключил Верхошинский.

Россия — крупнейший и самый надежный поставщик энергоресурсов в Европу. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Реализуемая Россией стратегия по развитию энергетических мостов в Евразии способствует усилению евразийских связей и укреплению стабильности. По сравнению с 2015 годом поставки нефти и нефтепродуктов в Европу увеличились на 7%, в Китай — на 60%, в Индию — в 13 раз. Для Европы процесс энергетической трансформации будет сопровождаться сокращением собственной добычи нефти, и в этой связи необходимо решить задачу обеспечения бесперебойных поставок»,— резюмировал Сечин.

«Ситимобил» рассчитывает, что в декабре ежемесячный оборот компании достигнет 3 млрд руб. В течение года агрегатор такси заработал в Самаре, Тольятти, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Саратове. Ежедневно через сервис совершается около 300 тыс. поездок, утверждается в отчетности компании.

Японская сторона крайне заинтересовалась российскими проектами в области медицины и применения искусственного интеллекта в этой области, а также производством программного обеспечения для дронов, говорится в сообщении Московской торгово-промышленной палаты по итогам форума «Открытые инновации». В частности, достигнуты первые договоренности о развитии совместных проектов и возможном инвестировании в наиболее перспективные разработки в области высоких технологий. В ходе встреч японские компании разъяснили, какие технологии им требуются для развития бизнеса и с какими российскими стартапами они хотели бы сотрудничать.

Альфа-банк учредил эксклюзивную премию «Бизнес класса А» для клиентов малого и среднего бизнеса. Это знак качества, который присваивается компаниям с эффективным, динамично растущим и конкурентоспособным бизнесом. По словам члена правления финансовой организации Дениса Осина, статус дает клиенту право маркировать свой офис, продукцию, корпоративный сайт и страницы в соцсетях знаком качества от Альфа-банка. Также клиенты получат бонусы и скидки для развития своего бизнеса.