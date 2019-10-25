Бизнес уполномочен заявить

В Башкирии сменился уполномоченный по правам предпринимателей. Рафаиля Гибадуллина, который работал в этой должности семь лет, сменил Флюр Асадуллин. Его кандидатуру вчера утвердили депутаты Курултая республики. «Если нужно будет с кем-то биться-бороться, за мной дело не станет»,— пообещал им новый бизнес-омбудсмен. По данным „Ъ“, господин Асадуллин — креатура руководителя администрации главы республики Александра Сидякина. Опрошенные „Ъ“ предприниматели не единодушны в оценках деятельности предыдущего бизнес-омбудсмена Рафаиля Гибадуллина, но на его преемника смотрят с надеждой.

Депутаты Курултая Башкирии вчера одобрили кандидатуру Флюра Асадуллина, которого глава республики Радий Хабиров выдвинул на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей. За него проголосовали все 106 депутатов, участвовавших в заседании парламента. По закону уполномоченный по защите прав предпринимателей избирается Курултаем сроком на пять лет.

Прежде чем проголосовать, парламентарии выслушали приветственную речь господина Асадуллина. Будущий бизнес-омбудсмен сообщил, что в 2018 году в Башкирии было зарегистрировано около 4 тыс. нарушений прав предпринимателей, особенно в области контрольно-надзорной, правоохранительной деятельности, земельных и имущественных отношений. Поэтому, отметил Флюр Асадуллин, он намерен защищать бизнес «от государства». Десять депутатов задали ему свои вопросы и высказали пожелания на будущее. Так, например, Альберт Газизов напутствовал Флюра Асадуллина на работу с банками, которые необоснованно блокируют расчетные счета, Андрея Иванюту интересовало образование претендента, а Ильгама Галина — опыт предпринимательской деятельности. «Если нужно будет с кем-то биться-бороться, за мной дело не станет»,— пообещал депутатам господин Асадуллин.

Флюр Асадуллин родился в 1969 году в Давлеканово. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В разные годы работал руководителем общественных и производственных предприятий. С 2011 по 2013 годы был заместителем министра экономического развития Башкирии. В 2014–2015 годах руководил региональным агентством по привлечению инвестиций. В 2016 году Флюр Асадуллин переехал в Москву, где работал советником гендиректора в ФГУП «Торговый дом „Кремлевский“» (при управделами президента России).

По данным „Ъ“, Флюр Асадуллин — креатура руководителя администрации главы региона Александра Сидякина. При этом сам Радий Хабиров изначально был против кандидатуры господина Асадуллина, но в итоге окончательное кадровое решение оставил за главой своего аппарата, сообщили информированные источники.

Сам господин Асадуллин признался „Ъ“, что кадровое предложение поступило ему из администрации главы республики в начале октября. «Я согласился, потому что это интересная сфера деятельности, мне эта работа знакома. Я занимался предпринимательством в республике, а также работал в госорганах по развитию предпринимательства. Поэтому у меня двусторонний опыт»,— пояснил он.

На должности бизнес-омбудсмена Флюр Асадуллин сменил Рафаиля Гибадуллина, который решал проблемы предпринимателей с 2012 года. Вчера господин Гибадуллин, который со следующего понедельника возглавит региональное агентство по развитию малого и среднего предпринимательства, в стенах Курултая пожелал своему преемнику «не сдавать позиции».

Предприниматель и общественный деятель Азамат Галин поставил работе Рафаиля Гибадуллина «неуд». «Мы, предприниматели, ждем, что в отношении нас уменьшат санкции, снизится количество безосновательных проверок со стороны контрольно-надзорных органов, которые зачастую вообще ничего не стесняются и никого не боятся,— высказался он.— Надеюсь, что новый бизнес-омбудсмен будет работать лучше, чем прежний».

Рафиль Гибадуллин делал все от него зависящее на посту бизнес-омбудсмена, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ, исполнительный директор Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Денис Мусин. «Флюр Асадуллин — молодой, энергичный человек, у него здравый и взвешенный подход, надеюсь, что его энергия пойдет на пользу, и он внесет что-то новое в работу института бизнес-омбудсмена»,— заключил Денис Мусин.

Рафаиль Гибадуллин признал, что ему не удалось решить всех проблем. «Мы упираемся в правовое поле, в котором действуют предприниматели и власть. Это поле должно быть отрегулировано,— пояснил он.— Говорить о том, что я могу быть доволен тем, что я все сделал, это, конечно, неправильно. Этот процесс бесконечен».

Булат Баширов, Влада Шипилова