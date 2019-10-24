Петербургский метрополитен увеличил до 10 тыс. количество видеокамер на станциях

К 2022 году все станции метро в Петербурге будут оснащены камерами интеллектуальной системы видеонаблюдения, способными распознавать лица пассажиров и осуществлять биометрическую идентификацию. Об этом со ссылкой на официального представителя ГУП «Петербургский метрополитен» сообщает «Интерфакс».

Как отметили на предприятии, в настоящий момент в ИСВН входят более 6,9 тыс. видеокамер петербургского метро. Общее же их количество превышает 9,9 тыс. При этом камеры имеют различное назначение. Таким образом, на каждую из 72-х станций приходится в среднем почти 140 камер.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стоимость закупки оборудования для интеллектуальной системы видеонаблюдения и его установки в метро Петербурга эксперты оценили почти в 300 млн рублей.