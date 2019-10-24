«Лудинг» принимает стойку

Второй по величине импортер вина в России ГК «Лудинг» откроет три заведения на территории нового фуд-холла Eat Market в торговом комплексе «Галерея». До этого компания не была представлена на петербургском рынке общепита. По мнению экспертов, к развитию собственной розницы участников рынка подталкивают конкуренция со стороны федеральных ритейлеров и сокращение доли малых сетей.

ГК «Лудинг» планирует открыть в фуд-холле Eat Market в ТЦ «Галерея» несколько заведений, рассказал ”Ъ” поставщик компании. Из объявления компании, опубликованного на портале HeadHunter (сейчас находится в архиве), следует, что импортер собирается открыть в гастромаркете два коктейльных и один винный бар. Для приготовления коктейлей «Лудинг» планирует использовать не только собственный алкоголь, но и приобретать его у сторонних поставщиков, уточняет источник “Ъ”. По его словам, речь идет о первом баре компании в Петербурге. В компании «Лудинг» отказались от комментариев.

«Лудинг» является вторым по величине импортером вина на российском рынке, уступая только «Мистраль Алко». В 2018 году компания снизила объем ввоза этой продукции на 12% — до 2,1 млн дал. Помимо этого в портфеле «Лудинга» представлены бренди, вермуты, виски, водка. Также компания занимается развитием розничной сети Drinx. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (http://www.spark-interfax.ru), выручка ООО «Лудинг» в 2018 году составила 15,7 млрд рублей, чистая прибыль — 146,1 млн рублей. Компанией в равных долях владеют Артур Варжапетян и Армен Шахазизян.

В Москве винные бутики «Лудинга» работают под брендом L-Wine. В одной из вакансий импортера на HeadHunter указано, что петербургский бар также будет использовать эту вывеску. Помимо этого у компании есть марка L-Spirits, которая используется для крепкого алкоголя, указывает собеседник “Ъ”. По его оценке, открытие одного бара обойдется компании примерно в 2-3 млн рублей. При таком размещении инвестиции не превысят 20 млн руб., а сроки окупаемости составят не более полутора лет, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Средний чек в баре составит 500-700 рублей, предполагает он.

Запуск проекта Eat Market под управлением столичной Zemskiy Group намечен на завтра. Гастропространство отроется на месте развлекательного парка Happylon и займет 3,5 тыс. кв. м. В его состав войдут 40 проектов от московских и петербургских рестораторов. Названия заведений, которые запланированы к открытию, в Zemskiy Group не раскрывают. По информации источника “Ъ”, в рамках фуд-холла начнут работать проекты «Тихий суши», «Пян се», Plov One Love, «Чешский трдельник», Nonna Maria, «Укусно», «Ешь Фреш», пивной бар On tap. На площадке также будут представлены ресторанные проекты Bo, Yoda Express, Easy Humus, бургерная «Бюро» и торговые ряды с овощами и фруктами, сообщил “Ъ” один из резидентов Eat Market. Стоимость проекта оценивается инвестором в 200 млн рублей, ежедневная посещаемость — 10 тыс. человек. Это будет первый фудмаркет Zemskiy Group в Петербурге. Сейчас компания управляет тремя подобными объектами в Москве и рассчитывает отрыть еще девять.

«Лудинг» — не единственный импортер алкоголя, который занимается проектами в сфере общепита. Так, компания Simple управляет сетью винных бутиков SimpleWine и открывает рестораны SimpleWine & Kitchen. Подобный опыт есть и у группы «Ладога», которая развивает винотеки «Монополь» и недавно запустила в Москве бар Barrister. В последние два-три года импортеры и дистрибуторы алкоголя столкнулись со стагнацией продаж и были вынуждены активизировать развитие собственных розничных каналов: как в ритейле, так и в «хореке», говорит господин Бурмистров. Эту тенденцию аналитик связывает с усилением ценовой конкуренции и ростом доли на рынке крупнейших федеральных сетей, которые наращивали прямой импорт, а также сокращением доли традиционной торговли и малых сетей.

Все алкогольные компании сейчас заинтересованы выйти на конечного потребителя, говорит поставщик «Лудинга». Высокая проходимость локации обеспечит проекту экономическую эффективность и будет способствовать продвижению ассортимента компании до конечного потребителя, замечает он. Учитывая, что инвестиции в открытие бара в фуд-холле примерно в два раза ниже, чем на отдельной площадке, а риски столкнуться с низким трафиком гораздо меньше, решение ГК «Лудинг» по открытию нескольких проектов на одной площадке вполне обоснованно, подчеркивает господин Бурмистров. По его словам, конкуренция среди баров в рамках фуд-холлов сейчас несколько меньше, чем среди концепций быстрого питания.

Константин Куркин