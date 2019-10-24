Всемирный банк оценил петербургские сети

Всемирный банк (ВБ) в новом рейтинге Doing Business 2020 зафиксировал сокращение сроков подключения к сетям для бизнеса в Петербурге с 80 до 47 дней. Вклад ПАО «Ленэнерго», основной сетевой компании города, позволил России занять седьмое место в рейтинге по критерию подключения к сетям. Эксперты отмечают, что предприниматели при подключении все равно сталкиваются с проблемами, но они в основном связаны с наличием посредников в виде управляющих компаний и ТСЖ.

Эксперты ВБ зафиксировали сокращение срока техприсоединения для малого и среднего бизнеса в Петербурге с 80 до 47 дней. Таких результатов компания достигла за счет ряда факторов, в том числе благодаря внедрению корпоративной геоинформационной системы (КГИС), прокомментировал гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин. КГИС позволила сократить сроки выдачи оферты договора и технических условий, а также сроки выполнения проектно-изыскательских работ за счет выбора оптимального плана прохождения трассы еще на этапе регистрации заявки. «Помимо применения автоматизированных информационных систем на сокращение сроков подключения также значительно повлиял переход на выполнение строительно-монтажных работ хозяйственным способом»,— отметил господин Рюмин. Согласно регламенту «Ленэнерго» такие работы проводятся в срок не более 45 дней. Также сетевая компания провела работу по совершенствованию клиентских сервисов. В 2019 году 74% заявителей проходили процедуру техприсоединения на сайте компании без посещения клиентского центра.

Напомним, в рейтинге ВБ Doing Business Россия поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 28-е место. Оценки России выставляются по Москве и Петербургу в соотношении 70 к 30, исходя из численности населения городов, и строятся прежде всего на ответах респондентов из частного сектора. Рейтинг оценивает более десятка параметров, важных для открытия и функционирования малого и среднего бизнеса. В этом году Россия поставила рекорд и заняла седьмое место по показателю «подключение к системе электроснабжения», рассчитанному по предприятиям с запрашиваемой мощностью до 150 кВт.

«Большинство системных проблем с подключением к сетям в Петербурге решены, что собственно и нашло отражение в позиции России в рейтинге по этому показателю. Благодаря личному кабинету “Ленэнерго” малый бизнес имеет возможность планировать и вовремя подключать свои объекты»,— комментирует член «Клуба лидеров» в Петербурге и Ленобласти Олег Дю. Однако, по его словам, до сих пор остается нерешенной проблема наличия посредников в виде управляющих компаний и ТСЖ. «Последние выставляют невыполнимые требования за транзит и опосредованное подключение, пользуясь отсутствием регламентов и пренебрегая существующими. Например, берут ежемесячную “абонентскую” плату за нахождение кабеля на фасаде или в подвале»,— считает господин Дю. Помимо сложностей с подключением для малого бизнеса часто остро стоит вопрос защиты прав субабонентов, а также вопросы с сетевыми компаниями по разбору претензий предыдущих владельцев сетей, добавляет эксперт.

Глава «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что 2017 год был для «Ленэнерго» пиковый из-за выполнения просроченных заявок, сейчас объем работы меньше — это позволяет компании работать эффективнее с каждой заявкой. «При этом деятельность компании можно сделать еще эффективнее, если решить ряд системных проблем. Сейчас фактически большая часть заявок — это льготное техприсоединение до 15 кВт за 550 руб., а расходы на подключение таких абонентов на порядок выше. Компании нужно быстрее компенсировать свои средства, чтобы выполнять обязательства перед всеми клиентами»,— отметил эксперт.

Алексей Кириченко