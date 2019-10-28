Русская травма

№40 Ученые ищут модель работы с трудным российским прошлым

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Да, скифы мы!

«В России есть, по крайней мере, пять различных групп населения, требующих индивидуального подхода при лечении "исторических травм". Для удобства восприятия социологи обозначили эти пять групп названиями стран, чьи сценарии работы с трудным прошлым могли бы, предположительно, найти отклик у представителей соответствующей группы. Так, оказалось, что у нас живут условные "южноафриканцы", "голландцы", "сербы", "испанцы" и "ирландцы"...» Интересно выбраны страны. Получается, никто, кроме «ирландцев», не готов сделать выводы из прошлого? Наши «сербы» вообще не хотят ворошить прошлое, россияне из группы ЮАР ждут, пока это сделает начальство, «нидерландцы» не понимают, какие для этого нужны механизмы, «испанцы» всех бы простили, но боятся тяжелых разговоров… В статье сделан вывод: в целом россияне скорее готовы к проработке трудного прошлого, чем нет. А мне кажется, что большая часть населения нашей страны как раз хочет все забыть, даже если в будущем это грозит повторением. Немало у нас появляется и тех, кто хочет повторения,— это те, кто ничего из истории не знает и знать не хочет. Но эти «условные» — кто? «Немцы образца 1930-х»? «Крестоносцы»? А «ирландцев», проактивных, готовых к инициативам снизу, открытому обсуждению темных страниц истории и при этом способных к прощению тех, кто в прошлом оказался по разные стороны баррикад, у нас абсолютное меньшинство. До условной Ирландии нам так же далеко, как и до условной ЮАР.

Иванов Василий

Всем — каяться!

«В ХХ веке было сформулировано понятие "историческая травма", и многие общества занялись "лечением" этих травм, работой с ними»,— написано в статье. Все это правильно. Но в истории нашей страны в XX веке до сих пор есть недосказанность. А также мировоззренческий диссонанс. Первое в истории государство рабочих и крестьян, возникнув во враждебном окружении, должно было защищаться всеми силами. Естественно, возникала чудовищная подозрительность, вылившаяся в поиск так называемых врагов народа. Не каждого репрессированного осудили безосновательно — было очень много и настоящих врагов новой власти. Правы были эти люди или нет, борясь с советской властью кто напрямую, а кто исподтишка? И что делать с «белым движением», помощниками фашистов? Много вопросов…

Но ведь было и хорошее! Почему-то наши граждане представляют себя исключительно потомками дворян, купцов и прочей «голубой крови», напрочь забывая, что гораздо больше было батраков, людей второго сорта. И новая власть дала людям равные права, хотя потом и начала защищать их, что называется, с перебором. Надо трезво оценить те великие преобразования, которые произошли в стране тогда, которые стали предтечей нынешних свобод на Западе. Не будь советского периода — и колонии, и все остальные «прелести» капитализма дошли бы до тотального фашизма… Конечно, власти сейчас выгодно поддерживать некоторую коллизию между теми, кто призывает каяться за все, что было неправедным в советский период, и теми, кто радужно смотрит на все, что было раньше. Но наилучшим решением было бы признать великий подвиг народа, построившего первое равноправное государство, явившееся во многих сферах самым передовым на планете, и рассмотреть каждое дело репрессированных с этих позиций. Но надо осудить и самые постыдные репрессии, например по национальному признаку, дискредитировавшие принцип интернационализма, когда репрессировали 1,2 миллиона советских немцев и до полумиллиона представителей остальных народов. Вот это действительно проблема. Так что если каяться, то всем и сразу.

Тимур Ибадуллаев

«Биохакеры торгуют своим телом»

№40 Погоня за молодостью лишает человека права на полноценную старость

Фото: Eckehard Schulz, AP

Назад, в пещеры!

Совершенно согласен с точкой зрения члена комиссии по биоэтике МГУ. Люди должны иметь право на старость. Испокон веков люди старели, и ничего. Правда, большинство стариков страдают от различных болезней, физических и ментальных. Но ведь так заведено в природе, все старики всегда мучились, становясь обузой для своих детей и внуков, почему мы должны стремиться этого избежать? Кто мы такие, чтобы нарушать традиции? Не знаю, кто как, а лично я с нетерпением жду, когда наконец мое зрение станет совсем плохим, начнут болеть все суставы и сердце, ослабнут тело и разум. Когда наконец я стану стариком! И я требую не отбирать у меня это право!

Но, уважаемая Елена Владимировна, почему Вы говорите только о биохакинге? Ведь помимо этого существует огромное количество аспектов, в которых человек постоянно нарушает природные традиции. И это возмутительно! Люди пользуются транспортом, носят одежду, живут в домах. Да что они о себе возомнили? Кем они себя считают? Всего каких-то несколько тысяч лет назад наши предки прекрасно передвигались пешком, жили в пещерах, ходили голышом. И все были довольны. Не то, что сейчас. Так вот, не пора ли нам всем вернуться к истокам, а? Уверен, и Елена Владимировна, и прочие подобные ей люди меня поддержат!

madd

Жаль времени

«Современная культура сеет страх старости, учит бояться смерти, а бизнес эксплуатирует желание избежать боли и сохранить красоту любой ценой. Мне кажется, эта позиция не позволяет понять истинный смысл старения»,— говорит Елена Брызгалина. Ужасно жаль времени, потраченного на чтение этого интервью. Хотеть жить — это плохо, а умирать — хорошо… Потрясающие по глубине мысли, изумительная «биоэтика». Видимо, и правда собираются снова поднимать пенсионный возраст.

Ruslan Lagutin

Старость — избранным

Сколько красивых людей, особенно в актерской среде, не могут смириться с наступающей старостью, с тем, что они уже не такие, как в молодости! Их угнетают морщины и недуги, поэтому они прибегают к сомнительным способам омоложения. Многие уже ушли из жизни преждевременно благодаря этим способам. Нужно достойно пронести через жизнь свой естественный возраст. «Молодость дается всем, а старость — избранным».

Людмила Сергеева

Практичный Нобель

№40 Кто попал в лауреаты премии в этом году

Фото: Getty Images

Физика как мировоззрение

Нынешний Нобелевский триумф планетарных изысканий перебрасывает мяч на поле русских космистов (Н. Федоров, К. Циолковский, В. Вернадский), сумевших лишь усилием философской мысли, без должной современной астрофизической атрибутики прийти, по сути, к тому же результату, которым нынче восторгается Нобелевский комитет,— поле для жизни во Вселенной бесконечно. Скажем, еще в 1942 году В. Вернадский выступил с идеей о «планетостроительной функции живого вещества». То бишь жизнь — ровесник планеты. Отсюда напрашивается простой вывод о «космичности жизни». О ее бесконечности. О том, о чем так упорно твердили космисты. А разве это не фундаментальный вывод?.. И это даже больше, чем фундаментальная физика. Это — фундаментальное мировоззрение.

Алексей Мельников

Письма читала Наталья Радулова