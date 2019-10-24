В Свердловской области осужден пособник террористов

Суд признал виновным жителя Дегтярска по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в уголовном деле фигурирует три эпизода, когда осужденный перечислял средства членам международной террористической организации, запрещенной на территории РФ. «При этом он осознавал, что перечисленные им денежные средства будут использованы для приобретения оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий в составе международной террористической организации»,— говорится в сообщении СКР. Это происходило в 2014-2016 годы, когда он проживал сначала на территории ХМАО, а затем в Дегтярске.

«Выявили и задержали ныне осужденного жителя Дегтярска сыщики регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области. Ранее данный гражданин к уголовной ответственности не привлекался, официального трудоустройства не имел, не женат, проживал с отцом. Финансирование зарубежных террористов он осуществлял через банковскую карту своих знакомых, чтобы не попасть в поле зрения силовиков. Успешной операции представителей МВД, ФСБ и СК предшествовала тщательная и трудоемкая работа на протяжении порядка одного года»,— сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.