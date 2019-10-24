Победителям Олимпийских игр из Нижегородской области увеличили выплаты в шесть раз

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в двух чтениях приняли законопроект об увеличении в несколько раз выплат региональным спортсменам и их тренерам, сообщает пресс-служба парламента. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Вместе с тем, теперь спортсменам не будут предоставлять компенсации на покупку жилья или само жилье. В областном бюджете на это не хватало средств с 2010 года, поэтому выплата таких компенсаций все время приостанавливалась. Однако все, кто с 2010-ого по 2019 год уже получил право на получение жилищных выплат, будут поставлены в очередь на выдачу средств.

Согласно изменениям, для тех, кто занял первые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх сумма выплат увеличивается с 500 тыс. руб. до 3 млн руб., второе место – с 400 тыс. руб. до 2 млн руб., третье место – с 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Победители чемпионатов мира по названным видам спорта выплатят по 500 тыс. руб. за первое место (было 60 тыс. руб.), по 300 тыс. руб. за второе место (было 48 тыс. руб.) и по 200 тыс. руб. за третье (было 42 тыс. руб.). Для спортсменов, занявших призовые места на чемпионате Европы по тем же видам спорта, выплатят по 300 тыс. руб. за первое место (было 50 тыс. руб.), по 200 тыс. руб. за второе (было 40 тыс. руб.) и по 100 тыс. за третье (было 30 тыс. руб.). Также повышение выплат предусмотрено для спортсменов перечисленных видов спорта, занявших места на Кубке мира и первенстве Европы (150 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб.) и на Кубке Европы (50 тыс. руб., 30 тыс. руб. и 16 тыс. руб.).

Кроме того, теперь право на получение выплат получили спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет: победителям и призерам специальных Олимпийских игр будут выплачивать по 300 тыс. руб. за первое место, по 200 тыс. руб. – за второе и по 100 тыс. руб. за третье. Для тренеров сумма выплаты составит до 50% от размера вознаграждения, полученной их воспитанниками.

Анастасия Еремина