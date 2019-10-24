В Курской области сменился глава УФСБ

На должность руководителя УФСБ РФ по Курской области назначен полковник Дмитрий Пресняков, сообщает пресс-служба администрации Курской области со ссылкой на соответствующий указ президента РФ. Ранее господин Пресняков проходил службу в РУФСБ России по Архангельской области.

А генерал-майор Павел Гуляев, руководивший УФСБ РФ по Курской области, назначен «на новый участок работы», сообщает администрация региона. По данным ряда СМИ, 23 октября господин Гуляев был представлен личному составу УФСБ России по Калининградской области в качестве нового руководителя. Он, в свою очередь, сменил Валерия Белицкого, который воглавлял калининградское УФСБ с октября 2018-го.

Валерия Розбот