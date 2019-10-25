«Спецавтобаза» занялась бизнесом

Региональный оператор по ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» подал более 280 исков в Свердловский арбитражный суд к предпринимателям, пытаясь взыскать задолженности за вывоз мусора на суммы от 10 тыс. до 400 тыс. руб. Часть исков рассматривается в приказном производстве (без явки лиц в суд). Суд принимает разные решения — от полного удовлетворения исков до отказа в выдаче судебного приказа из-за того, что на публичных договорах нет подписи ответчиков. Ответчики считают взыскиваемые суммы несправедливыми и намерены их оспаривать.



Как следует из картотеки арбитражных дел, с января по октябрь Свердловский арбитражный суд принял в общей сложности 285 исков от ЕМУП «Спецавтобаза» к различным индивидуальным предпринимателям, ОАО, ООО, кооперативам и ТСЖ о взыскании долгов за вывоз ТКО. Число поданных исков стремительно растет: в августе подано 35 исков, в сентябре 62, а за неполный октябрь уже зарегистрировано 82 иска. Часть из них подаются в обычном судопроизводстве, а часть — в сокращенном, приказном, судопроизводстве. Согласно материалам дела, в основном взыскиваемые долги образовались с начала 2019 года.

1 января 2019 года российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, по которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы, выбранные в результате конкурсов. В Свердловской области работают три оператора: в восточной зоне — ЕМУП «Спецавтобаза», в западной зоне — «Экосервис», в северной зоне — «Рифей». Все они работают по тарифам и нормативам, разработанным Региональной энергетической комиссией, которая рассчитала тарифы на каждый вид деятельности — от библиотек и ритуальных услуг до ресторанов и мастерских по ремонту обуви. Согласно законодательству, после 1 января все производители ТКО (юрлица) автоматически вошли в договорные отношения с региональным оператором.

В ЕМУП «Спецавтобаза» “Ъ-Урал” пояснили, что в восточном кластере Свердловской области с региональным оператором заключили договоры 94% юридических лиц. «Однако не все из них добросовестно оплачивают предоставленные услуги. С каждым ведется досудебная претензионная работа. Разногласия чаще всего удается урегулировать, и задолженности погашают добровольно. Нередко неплательщики сразу после подачи заявления в суд о взыскании погашают задолженность»,— пояснили в компании.

Ответчики, с которыми удалось пообщаться корреспонденту “Ъ-Урал”, заявили, что категорически не согласны с претензиями регоператора. «Эти долги вообще были взяты от лукавого. Поэтому мы и не платили за вывоз мусора, да и услуги по факту нам не оказывались»,— пояснил один из индивидуальных предпринимателей Слободо-Туринского района, которому был предъявлен иск на 150 тыс. руб. «В прошлом году за весь год мы платили за вывоз ТКО 15 тыс. руб., а в этом каждый месяц нам приходит квитанция то на 1 тыс. руб., то на 30 тыс. руб. Сейчас мы вроде бы договорились, что будем оплачивать вывоз ТКО по факту: поставим свой контейнер, благо земля у наших магазинов в собственности»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”.

В компании «Урал Лада», которая владеет магазинами автозапчастей в Екатеринбурге, рассказали, что им выставили счета на торговые точки, которые им вообще не принадлежали. «Нам вообще непонятно, откуда ЕМУП взял данные наших юрлиц. Непонятно, почему нам за один магазин с шестью сотрудниками выставляют счета за мусор в 10,6 тыс. руб. Его за эти деньги в космос, видимо, отправляют»,— рассказал один из менеджеров сети автомагазинов.

Региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх подтвердила наличие проблемы, но призналась, что решения пока нет. «Сейчас этот вопрос обсуждается на федеральном уровне. Можно, конечно, возводить контейнерные площадки и платить по факту, но большинству предпринимателей это не нужно и накладно. В итоге выход только один — либо платить по установленным тарифам, либо оспаривать существующие тарифы РЭК»,— отметила госпожа Артюх.

По мнению юристов, целью приказного производства, которым стал пользоваться ЕМУП, является упрощенный и ускоренный порядок получения исполнительного документа. «Получив судебный приказ, можно предъявить его в банк или в службу судебных приставов. При приказном производстве дела рассматриваются без явки лиц в суд, судебные заседания не проводятся. При этом, в случае заключения подобных публичных договоров, истцу нужно доказать, что с должником заключен договор»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских