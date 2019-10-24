Область заплатит за защиту интересов обманутых дольщиков 915 млн рублей

Депутаты Заксобрания проголосовали сразу в двух чтениях за внесение изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Дефицит бюджета вырос еще на 400 млн рублей и составит 11,4 млрд рублей. Эти данные приводит пресс-служба Заксо.

При этом на повышение зарплаты бюджетникам направят 776,6 млн рублей – при том, что ранее говорилось о необходимости выделить на эти целее более 1 млрд. рублей. Это обязательные расходы, которые позволят сохранить целевые показатели в условиях повышения средней заработной платы по региону до 31 780 рублей.

А вот на финансирование работы по восстановлению прав участников долевого строительство будет направлен почти миллиард, а конкретно 915,2 млн рублей.

Напомним, что в целом доходы бюджета вырастут на 1,5 млрд рублей и составят 176,4 млрд, а расходы увеличатся на 1,9 млрд и выйдут на уровень 187,8 млрд рублей.