Руководителя госинспекции труда Курской области задержали по подозрению в получении взятки

СКР по Курской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя госинспекции труда в Курской области Петра Шевелева, подозреваемого получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), сообщает пресс-служба администрации Курской области.

По версии следствия, подозреваемый в августе 2019 года незаконно получил 100 тыс. руб. от представителей неких юрлиц за то, что предоставлял им сведения о несчастных случаях на производстве. Доступ к этим сведениям ограничен законом. Расследование дела пордолжается.

Председатель комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений Курской области Андрей Ишунин подчеркнул, что госинспекция труда не является структурным подразделением администрации региона: «Петр Шевелев — федеральный чиновник».

Валерия Розбот