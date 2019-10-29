Новосибирский «парадокс ожирения» — 1% здоровых толстяков

Термин «метаболически здоровое ожирение» (МЗО, по-английски MHO — metabolically healthy obesity) появился в медицинской науке в 1982 году, иное название этого явления в научной литературе — «парадокс ожирения». Ввели термин МЗО, разумеется, не для описания состояния в меру полных людей, с чего им болеть? МЗО — диагноз только для пациентов с коэффициентом массы тела около 30 и больше, то есть «страдающих ожирением».

Согласно базе данных по ожирению NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), в США 31,7% людей (29,2% мужчин и 35,4% женщин) с ожирением в возрасте 18–80 лет метаболически здоровы. Если исключить из статистики молодых людей, организм которых еще способен компенсировать развитие связанных с ожирением недугов, то доля здоровых толстяков снижается. По медицинской статистике таких, например, в Германии 12,5% (средний возраст выборки 59,6 года), в Италии 11,5% (средний возраст 54,9 года).

В нашей стране общенациональная статистика такого рода отсутствует, но есть по городам. Например, в Новосибирске распространенность ожирения в общей популяции 45–69 лет составила 35% (у мужчин — 20,7%, у женщин — 47%), и из этих 35% очень толстых новосибирцев к когорте МЗО относились 41,8%.

Выходило, что почти каждый второй тучный житель Новосибирска далеко не молодого возраста остается практически здоровым человеком, и таких тут больше, чем в США, не говоря уже об Италии и Германии. Сомневаться в результатах анализов ученых не было оснований, значит, с медицинской статистикой в области ожирения что-то было не так.

В ней действительно царит хаос, и вот по какой причине. Когда ученые договаривались о том, что считать метаболически здоровым ожирением, то решили, что к нему следует относить пациентов с ожирением, у которых диагностируются не более чем два сопутствующих ожирению осложнения.

А таких осложнений масса. Висцеральное ожирение, высокое давление, повышение в крови содержания триглицеридов (ТГ) и глюкозы, снижение холестерина в виде липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП, то есть «хорошего» холестерина) и повышение его в виде липопротеидов низкой и очень низкой плотности (они-то и образуют холестериновые бляшки на стенках сосудов). А также другие нарушения, связанные с дислипидемией, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми формами рака.

Но если у пациента диагностируется, например, только ХС ЛПВП, или только высокое давление наряду с высоким содержанием в крови ТГ, или не больше двух любых других признаков сопутствующих ожирению болезней во всевозможных сочетаниях, то такие пациенты автоматически попадают в графу «метаболически здоровое ожирение» медицинской статистики.

Выглядит это нонсенсом. Но введение понятия МЗО было вынужденной мерой, раз есть среди пациентов такая «когорта», как говорят медики, то в доказательной (научной) медицине должно быть ее название. Сам термин, точнее, присутствие в нем слова «здоровый», исходно не нравилось ученым медикам. На научных конференциях они неоднократно, последний раз на симпозиуме в Доминиканской Республике в 2014 году, пробовали отменить его и забыть. Ну не может человек с весом 120–160 кг быть здоровым! Но как взамен назвать эту когорту здоровых и «не очень больных» толстяков, так и не придумали, и «парадокс ожирения» по-прежнему фигурирует в науке об ожирении именно как «парадокс», хотя для парадокса здоровых людей среди страдающих ожирением, судя по медицинской статистике, многовато.

Почему ученые сразу не ограничили понятие «метаболически здоровое ожирение» полным отсутствием у пациента каких-либо диагностических признаков сопутствующих ожирению болезнетворных нарушений обмена веществ,— загадка, объяснить которую невозможно, как многие другие «парадоксы» медицинской статистики. Но здравый смысл, похоже, начинает побеждать.

Специалисты европейского консорциума биобанкинга BioSHaRE предложили считать МЗО таковым только при отсутствии любого метаболического осложнения и сейчас приводят свою статистику в соответствие такому пониманию критерия МЗО. А ученые новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины в прошлом году оценили долю метаболически здоровых людей (без единого метаболического синдрома) среди страдающих ожирением новосибирцев в возрасте от 45 до 69 лет. Таких здесь набралось всего 1%.

Вероятно, это первая по-настоящему объективная оценка последствий ожирения для здоровья человека, и статистику частоты сопутствия метаболических синдромов ожирению придется переделать и на национальных уровнях, и на уровне Всемирной организации здравоохранения. И тогда станет еще более нагляден тот факт, что ожирение — весьма серьезная и опасная болезнь.

Радует только одно. Хоть их очень мало, только каждый сотый из тучных людей, но все-таки есть толстяки, у которых практически всю жизнь (по крайней мере до 70 лет, по данным новосибирских ученых) нет признаков диабета 2-го типа, кровяное давление в норме, с сердцем порядок и других недугов, сопутствующих ожирению, не наблюдается. Они не страдают ничем, кроме житейских неудобств, связанных с сильно избыточным весом. Фенотип, как говорят генетики, у них такой. Кто-то всю жизнь худой благодаря своим генам, кто-то нормального телосложения, кто-то полный, а кто-то очень толстый.